Sara Gök görevi devraldı

AK Parti
Hatay İl Kadın Kollarında Sabahat Özgürsoy Çelik'ten boşalan Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Sara Gök
, Antikhan Mahveli Plaza'da gerçekleşen törende görevi devraldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği törene Hatay AK Parti Milletvekilleri Abdülkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile çeşitli ilçelerin belediye başkanları ile partililer katıldı. Devir teslim töreninde konuşan AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök, "AK kadınlarımız Türk siyasi hayatına, kalite, incelik, zarafet ve nezaket getirmiştir. Makam ve mevkiler Yüce Allah'ın emanetidir. 17 yıldır Hatay da, AK davaya hizmet etmiş, büyük ve güçlü Türkiye sevdası için gecesini gündüzüne katan hanım kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.