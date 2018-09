Sırrıberk ARSLAN: STK’larımız demokrasiye katılım sağlamalı

BUGÜN NELER OLDU

Bir ülke de demokrasinin ve ekonominin gelişmesinde, olduğu kadar kentlerinde gelişmesine, sorunların ilgili mercilere bildirilmesinde ve çözüme kavuşmasında olduğu kadar o kentler de görev yapan veya yapmayan siyasi ve bürokratların atanmasında ve seçilmesinde önemli katkı sağlarlar.Bunu yaptıklarında da biz vatandaşlara kılavuzluk yaparak doğruyu görmemize yardımcı olurlar.Bu nedenle STK 'larımız doğru görüşleriyle hem ülkemizindemokrasine katkı sağlayacak hem de bugüzelim şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacaklardır.Ben şahsen Kahramanmaraş'taki sivil toplum örgütlerinin başkanları ve yöneticilerinin bugüne kadar olduğu gibi bu konuda da Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş halkı için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaklarına canı gönülden inanıyorum.Örneğin Kahramanmaraş yerel yönetimde yani belediyecilikte Allah razı olsunile birlikte Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar görmediği hizmeti gördü.Kahramanmaraş'ın her köşesinde bu fark ediliyor.Bu şehrin 1 milyonu aşan nüfusundaki insanların yüzde 90'nı günün her anında bu hizmetleri yaşıyor.Ulaşımda, sosyal yardımda, binlerce kilometreyi bulan asfatlama da, parkında, içme suyunda, kanalizasyonunda, yolunda, alt ve üst geçitlerinde saymakla bitmez.Sütunları bırakın sayfalar kafi gelmez.Şundan kuşkum yoktur.STK'larımız görüşleriyle bir yandan Ankara 'nın doğruyu görmesine yardımcı olurken biz Kahramanmaraş halkının da 'Eyvah' dememesi için üzerlerine düşen görevi geç kalmadan yapacaklarına canı gönülden inanıyorum.Kendine yapılan hizmetin bilincinde olan ve bunun her gün attığı her adımda yaşayan Kahramanmaraş halkına yol göstermede onların sesi olmada sivil toplum örgütlerimiz üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaklarına yürekten inanıyorum.Çünkü onlar da bu şehirde yaşıyor, bu şehre yapılan hizmetleri görüyorlar.Yapılan bu hizmetlerin devamının gelmesi içinde başarılı insanların göreve devam etmesi gerektiğinin bilincindeler.