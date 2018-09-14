Tekstilcilerin gözdesi İtalya

TEKSTIL denilince akla gelen ilk ülkelerden olan İtalya
, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nin en önemli ihracat kapılarından biri haline geldi. Yılın ilk 8 ayında bölgeden yapılan 1 milyar 193 milyon dolarlık tekstil ürünü ihracatının yüzde 13'ü İtalya'ya yapıldı. İtalya'nın ardından bölgenin en önemli ihracat kapıları İngiltere, Belçika
, Hollanda, Belçika ve ABD oldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre Ocak- Ağustos döneminde bölgenin toplam tekstil ihracatı 1 milyar 193 milyon 394 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracatın 581 milyon doları kumaşlardan oluşurken, 557 milyon dolarlık kısmı iplik, 54 milyon dolarlık kısmı ise elyaftan oluştu. AĞIRLIK AVRUPA'DA
154 milyon dolarlık ihracat yapılan İtalya'nın ardından en çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise İngiltere 89 milyon dolar, Belçika, Hollanda 74 milyon dola, Belçika 73 milyon dolar, ABD 66 milyon dolar, İran 64 milyon dolar, Almanya 39 milyon dolar, Portekiz 38,6 milyon dolar, Irak 32 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bölgeden ucuz tekstilin merkezi olarak bilinen Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise 10,7 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç edilmesi dikkat çekti. LOKOMOTİF GAZİANTEP
8 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artan bölgeden yapılan ihracatın 984 milyon dolarlık kısmını ise Gaziantep
tek başına yaptı. Kentin tekstil ihracatını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep olarak marka çıkarmamız gerekiyor. Büyük hacimli üretimler yapıyoruz, kendi sektörlerimizde çoğu tanınmış markanın hammaddesi bizden çıkıyor" dedi.