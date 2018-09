Başkan Erdoğan hızır gibi yetişti

BUGÜN NELER OLDU

AVM'deki işyerinin kirasını bin 900 kebap satarak öderken dış güçlerin neden olduğu kur yükselmesinden sonra sattığı 5 bin kebapla kirasını ödeyemez hale gelen Adana lı kebapçı Süleyman Gökmen, dövizle kira döneminin kapatılması için talimat veren Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra insanların huzurlu bir şekilde yatacağını belirten Gökmen, "Sayın Başkanımız Erdoğan, Hızır gibi imdadımıza yetişti" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası AVM'lerdeki dövizle kiraya yönelik yeni düzenleme yapılması kiralarını dövizle ödeyenler tarafından sevinçle karşılandı. Özellikle dövizde yaşanan ani yükselmelerin ardından geceleri uyuyamadıklarını söyleyen Adana Tarihi Kazancılar Kebapçısı sahibi Süleyman Gökmen, "Sayın Başkanımız Erdoğan'ın yaptığı açıklama yüreklerimize su serpti. Artık huzur içinde uyuyacağız" dedi.AVM'lerde kira sözleşmelerini Euro üzerinden yapıldığını anımsatan Gökmen, bu durumun özellikle yerel markalar olmak üzere tüm yerli markaları olumsuz etkilediğini söyledi. Bir AVM'deki işyerlerini ilk açtıklarında kiralarını bin 900 kebap satarak ödeyebildiklerini ifade eden Gökmen, "Şimdi ise 5 bin adet kebap satsam da kiramı ödeyemiyorum. Kurdaki yükselme yetmez gibi bir de yüzde 5 zam yapılıyordu. Sayın Başkanımızın yaptığı açıklama yüreklerimize su serpti" diye konuştu. Yabancı markalara ayrıcalık tanıyan AVM yönetimlerinin yerel ve yerli markaları zora soktuğunu anlatan Gökmen, bu durumun haksız rekabete neden olduğunu vurguladı. AVM'lerin yabancı markaları çekebilmek için her türlü kolaylık tanındığını bildiren Gökmen, "Yabancı markalara her türlü ayrıcalığı tanıyan AVM'ler, yerel markalara gelince kılını dahi kıpırdatmıyor" şeklinde konuştu.Bazı yabancı markaların iç dekorasyonlarının dahi AVM'ler tarafından yapıldığını savunan Gökmen, şöyle konuştu; "Yabancı markalardan ilk 1-2 yıl kira almadıkları dahi oluyor. Böyle olunca yerel markalar haksız bir rekabetin içine girmiş oluyor. Yerel ve yerli markalarda bu noktada büyük bir sıkıntı yaşıyor. Onlara her türlü imkan sağlanıyor. Yerel markalar yarışmaya 1-0 değil 3-0 geriden başlıyor. Büyük sıkıntılar yaşayan bu markalar kapanma noktasına geliyor.""Hükümetin, ekonomiye yönelik saldırıların ardından dolarizasyona önlem almak için harekete geçmesi ekonomimiz için sevindirici bir durumdur. AVM'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımların atılmasını milli paramızı kullanmaya teşvik olacağından bu girişimi değerli buluyoruz."Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu bu karar gerçekten olumlu ve sevindirici. Ülke ekonomisine faydası olacak bir karar. Adanalı esnaflarımız alınan karardan dolayı çok mutlular. Alınan bu cesur kararı sonuna kadar destekliyoruz. Vatandaş niye kendi ülkesinde zor durumda bırakılsın.