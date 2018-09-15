Biyolog Huriye’ye kredi çektirip dolandırdılar

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mediko Sosyal Merkezi'nde biyolog olarak çalışan Huriye Gökçe (49), 3 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştığı Bedir U. ve Tülin İ.'nin kendisini 27 bin TL dolandırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Huriye Gökçe, 3 yıl önce bir arkadaşı aracılığıyla Bedirhan U. ve Tülin İ. adlı çiftle tanıştı. Boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığını söyleyen Bedir U. ve Tülin İ. ile kısa sürede arkadaşlığını ilerleten Huriye Gökçe, sık sık görüşmeye başladı. Kendilerini 'çok zengin' olarak tanıtan çift, yaşadıkları villaya davet ettikleri Huriye Gökçe'den, "Bu arada ödemelerde sıkıntı yaşadık, oğlumuza işyeri açacağız paraya ihtiyacımız var" diyerek borç istedi. Gökçe de bankadan 27 bin lira kredi çekip, çok güvendiği çifte verdi. Ancak bir süre sonra Bedir U. ile Tülin İ., ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan genç kadın, çift hakkında suç duyurusunda bulundu.