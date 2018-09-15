Çamlıkta alkol alıp gürültü çıkaranlara ceza kesildi

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Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bölgede görev alan çarşı mahalle bekçileri Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yanında bulunan çamlık bölgesinde alkol alan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada 7 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 868 TL cezası kesildi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güveni için Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yanında bulunan Çamlık alanında çarşı mahalle bekçileri ile birlikte alkol alan şahıslara yönelik asayiş uygulaması yaptı. 50'nin üzerinde bekçinin görev aldığı uygulamada çamlıkta alkol alan vatandaşların ekipler tarafından Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. GBT'si yapılan vatandaşların üzerleri ve araçları didik didik arandı. Alkol alan ve çevreye rahatsızlık veren vatandaşlara para cezası kesildi. Ekipler çamlık alanında bulunan iş yeri ve alkollü mekanlarda da GBT sorgusu yaptı. Yapılan uygulamada 7 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 868 TL ceza kesildi. Emniyet yetkilileri bu tür uygulamaların bundan sonra sürekli yapılacağını, halkın huzurunu bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerini kaydetti.