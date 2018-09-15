Çarşı esnafı dolar fırsatçılarına tepkili

MERSİN
Çarşı Esnafları Derneği üyesi bir grup, son dönemde yaşadıkları sıkıntıları Mersin
Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) yaptıkları basın toplantısıyla anlattı. Dernek Başkanı Bekir Algüllü, bir şehrin çarşılarının o şehrin tarihi ve kültürü olduğunu hatırlattı. Algüllü, "Mersin çarşı esnafları olarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi son zamanlarda özellikle dolar kullanılarak ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunlar karşısında devletimizin yanında ve destekçisiyiz" dedi. Dolar kuru bahane edilerek her sektörde ardı ardına yapılan kontrolsüz zamlar karşısında son derece rahatsız olduklarını söyleyen Algüllü, "10 TL'ye sattığımız bir ürünü şimdi 17-18 TL'ye alıp 20 TL'ye satamaz duruma geldik. Zamlardan çok rahatsızız. Özellikle iç piyasadaki doları bahane eden bu fırsatçı zamcılara devletimizin bir an evvel dur demesini, gerekli cezai uygulamaları yapmasını ivedilikle talep ediyoruz. Gün geçmiyor ki bir arkadaşımız iflas edip kepenk kapatmasın" diye konuştu.