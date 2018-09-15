Çevre projesinde hedefe ulaşıldı

HATAY
Valiliği tarafından yürütülen ve Antakya Çevre Koruma Derneği'nin (AÇKD) ortağı olduğu 'Daha iyi bir çevre seninle başlar" adlı projede hedefe ulaşıldı. Türkiye'de iklim değişikliği alanında kapasite geliştirilmesi, hibe programı çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Daha iyi bir çevre seninle başlar" adlı proje düzenlenen kokteyl ile son buldu. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda düzenlenen kokteylde konuşan Hatay
Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, 1 yıldır devam eden projede hedefe ulaşıldığını söyledi. Çevrenin insan için çok önemli olduğunu ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirten Hersanlıoğlu, çevreyi kirletecek her türlü eylemden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. ANIZIN ZARARLARI ANLATILDI
Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker de proje kapsamında 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı. Özellikle bölgede anız yakma alışkanlığından vazgeçilmesi için çiftçilere ulaştıklarını ve proje kapsamında çoğu çiftçi 421 kişiye eğitim verildiğini belirten Asker, "Etkinliklerimiz arasında ağaç dikme etkinliklerimizde oldu. Yaptığımız etkinliklerde 550 kişiyle toplam bin 400 fıstık çamını toprakla buluşturduk" dedi.