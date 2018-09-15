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Ceyhanspor şampiyonluk sevinci yaşatacak

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Ceyhanspor şampiyonluk sevinci yaşatacak
2018-2019 Futbol sezonuna güçlü bir takım kurarak hazırlanan Ceyhanspor'a başarılar dileyen Ceyhan Belediye Başkan vekili, Ceyhanspor Onursal Başkanı Ali Alper Boydak, "Şampiyonluk mutluluğunu yaşayacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi. Ceyhanspor Başkanı Serdar Savrun ve ekibine güvendiklerini dile getiren Başkan Boydak, "Ceyhan'ın çocuklarını Ceyhanspor'a kazandırıldı. Yeni yönetimimizle istişare içerisindeyiz, transferlerini Ceyhanspor ve Ceyhan'ın takımlarında forma giymiş, memleketi için ter dökerek mücadele vermiş gençlerle anlaşarak gerçekleştiriliyor. Kendi memleketlerinde, kendi takımları için mücadele ederek bizi onurlandıracaklar. Ceyhanspor bizim gururumuzdur, takımımız ve taraftarlarımızın her zaman yanındayız. Süper Amatör Bal Liginde bu sene şampiyonluğu tadacağımıza canı gönülden inanıyorum. Ceyhan'ın milli takımı Ceyhanspor'umuza yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Ceyhanspor şampiyonluk sevinci yaşatacak
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