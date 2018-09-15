Dörtyol’da ‘sokakta satranç var’ etkinliği

H
atay'ın Dörtyol ilçesinde sokakta satranç etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliği
işbirliğince Çaylı Caddesi
üzerinde gerçekleştirilen satranç etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Türkiye Satranç Federasyonu
Dörtyol Temsilcisi Muhsin Çelebi Arslantaş, "Federasyonumuzun dört yıldır Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde uygulamaya koyduğu 'sokakta satranç var' etkinliğini yoğun katılımla gerçekleştirdik. Dörtyol'da satranç kültürünün 7'den 70'e hızlı bir şekilde yaygınlaştığı görülmektedir"
dedi.