Erhan ÖZMEN: Milli buğdayımızı tüketip, milli buğdayımızla ihracat yapalım

Son dönemde kamuoyunun gündemindeki en önemli konulardan biri de un fiyatlarındaki yükseliş.
Öncelikle un fiyatındaki artışının nedenini konuşalım, ardından nasıl düşeceğini.
50 kiloluk un çuvalının 70 TL'den 95 TL'ye çıkmasının tek nedeni kaliteli buğdayın ithal edilmesidir. Söylendiği gibi sektörün spekülasyonu değildir.
İthal etme nedenine gelince… Türkiye'nin buğday üretimi 20 milyon ton. Bu üretim kendimize yeter ama bugün dünyanın en fazla un ihracat eden ülkesiyiz. Makarna ihracatında dünya ikincisiyiz. Bulgurda keza başarılı bir seyir izliyoruz.
Un, makarna, bulgur ihracat
ı için 7 milyon ton buğdaya ihtiyacımız var. Bu 7 milyon ton buğdayı Dünya Ticaret Örgütünün dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ediyor, işliyor mamul haline getiriyor ve ihracatı gerçekleştiriyoruz.
Biz 20 milyon ton buğday üreten, 12 milyon ton unlu mamul tüketen bir ülkeyiz. Üstelik 10 yıl önce unlu mamul tüketimimizin yüzde 90'nı ekmek iken şimdi bu yüzde 65'e düşmüş durumda. Yüzde 10'luk poğaça, börek, baklavaya gibi ürün tüketimimiz ise yüzde 35'e yükselmiş durumda. Bunun anlamı şu: Ülkemizde artık çok kaliteli yüksek proteinli buğdaya ihtiyaç var.
Ama bizim buğday üretimimizin kalitesi bu talebi karşılayamıyor. Zira bu yıl hava şartları kaliteyi düşürdü. Dolayısıyla özel sektör bu buğdayı ithal etmek durumunda kaldı. İthal ettiğinde Türkiye'ye bu ürünlerin girişi mevcut kurlarla tonu bin 700- bin 800 Lira oldu.
Tarım alanlarının küçük ve parçalı olması tarımsal üretimi kısıtlıyor, girdi maliyetlerini yükseltiyor. Tarımsal üretimden alınan verimi düşürüyor. Teknolojinin modern araçların kullanılmasını güçleştiriyor ve insan gücüne odaklı kalınıyor.
Gerek tarım nüfusundaki istihdam gerekse kullandığımız araziler anlamında bugün arazi toplulaştırmasını yapamadığımızdan dolayı ortalama arazi büyüklüğümüz 59 dekar. Bu dar alanlar tarımda modernleşmeyi de engelliyor.
Bir başka önemli nokta ise dünyanın en sorunlu coğrafyasında yaşıyor olmamız. Her tarafımız problemlerle dolu. Dolayısıyla Türkiye'nin 5-6 Milyon ton buğday stoku olması çok lüks değil.
Dünyanın en kaliteli bulgurunu, ununu ve makarnası üreten bir ülke olarak en iyi tarımına da sahip olmalıyız.
Kısacası, bizim kendi milli buğdayımıza ihtiyacımız var. Milli buğdayımızla ürettiğimiz makarnayı, unu, bulguru dünyaya satmalıyız.
Önümüzdeki aylarda ekim yapacak olan çiftçimizi mutlaka ekim yapmadan önce maddi anlamda destekleyelim ve bu yıl buğday üretim hedefimizi 25 milyon ton'a koyalım.