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İl Müftü Yardımcısı Durdane Coşkun görevine başladı

Giriş Tarihi: 15.9.2018
İl Müftü Yardımcısı Durdane Coşkun görevine başladı
ADANA İl Müftülüğüne İl Müftü Yardımcısı olarak atanan Durdane Coşkun görevine başladı. Coşkun, "Öncelikle bu güzel şehrimize hizmet etmeyi nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. En büyük hedefim insanlığa hizmet etmek, Rabbim'in lütfettiği bu görevi kadınlara, gençlere, çocuklara yani toplumun her kesimine ulaşabilmek adına çok önemsiyorum. Sorumluluklarımın farkındayım. Bu doğrultuda yapacağımız yeni projelerle, güzel çalışmalarla 'mıza hizmet etmenin heyecanı içindeyim" dedi. 1977 Adana doğumlu olan müftü yardımcısı Durdane Coşkun, İlk, orta ve lise öğrenimini memleketi Adana'da tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
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İl Müftü Yardımcısı Durdane Coşkun görevine başladı
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