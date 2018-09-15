Kano sporcuları Eskişehir’de 14 madalya ve 3 kupa aldı

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ürkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Olimpik Umutlar Durgunsu Kano Yarışları"
Eskişehir'de gerçekleştirildi. Adana
Gençlik Spor Kulübü Kano sporcuları yarışmada 14 madalya ve 3 kupa kazandılar. Kano Federasyonu Adana İl Temsilcisi Harun Akıllı, Adanalı sporcuların Eskişehir'de büyük fark yarattıklarını söyledi. "KARŞILIĞINI ALDIK" GERÇEKLEŞTIRILEN
müsabakalarda sporcuların 8 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ettiğini belirten Akıllı, "Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. İnanıyorum ki gelecek müsabakalarda birincilik kürsüsüne daha çok sporcu ile çıkacağız. Madalyaların yanı sıra takım halinde yıldız kadınlarda birinci, minik kadınlar da ikinci ve yıldız erkeklerde ise üçüncü olduk"
şeklinde konuştu.