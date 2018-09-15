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Kano sporcuları Eskişehir’de 14 madalya ve 3 kupa aldı

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Kano sporcuları Eskişehir’de 14 madalya ve 3 kupa aldı
Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Olimpik Umutlar Durgunsu Kano Yarışları" Eskişehir'de gerçekleştirildi. Gençlik Spor Kulübü Kano sporcuları yarışmada 14 madalya ve 3 kupa kazandılar. Kano Federasyonu Adana İl Temsilcisi Harun Akıllı, Adanalı sporcuların Eskişehir'de büyük fark yarattıklarını söyledi.

"KARŞILIĞINI ALDIK"
GERÇEKLEŞTIRILEN müsabakalarda sporcuların 8 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ettiğini belirten Akıllı, "Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. İnanıyorum ki gelecek müsabakalarda birincilik kürsüsüne daha çok sporcu ile çıkacağız. Madalyaların yanı sıra takım halinde yıldız kadınlarda birinci, minik kadınlar da ikinci ve yıldız erkeklerde ise üçüncü olduk" şeklinde konuştu.
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Kano sporcuları Eskişehir’de 14 madalya ve 3 kupa aldı
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