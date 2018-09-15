Kızılay’ın ‘Sonbahar Kan Kampanyası’ başladı

TÜRK
Kızılayı Adana
Şubesi tarafından düzenlenen 'Sonbahar Kan Kampanyası', Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başladı. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılayı tarafından yürütülen hizmetlerin, coşkulu bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Her kampanyamıza, vatandaşların ilgisinin yanı sıra kurum ve kuruluşların da destek vermesi, bizleri mutlu ediyor" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin, en önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Saygılı, "Hemşehrilerimizi kan bağış noktalarımıza bekliyoruz. Amacımız, hastanelerde kan bekleyen hasta olmaması ve tek çaresi kök hücre nakli olan vatandaşlarımıza umut olabilmek. Bu da, yardımsever Adanalılar, bağışçılarımız ve değerli kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle gerçekleşecektir" diye konuştu.