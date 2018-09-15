Mevsimlik işçilerin “acı” hayatı

GAZİANTEP'TE
pul biber üretiminde çalışan mevsimlik işçiler, güneşin kavurucu sıcağında acısı ellerini ve genizlerini yakan biberi özenle ve zahmetle işliyor. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan, fırın ve tencere yemeklerinin birçoğunda kullanılan pul biberin sofralardaki yerini almasında, mevsimlik işçilerin güneşin altındaki zorlu mesaisinin payı büyük. İslahiye ilçesinde 10 bin dönüm alanda ekimi yapılan kırmızı biberin hasat döneminde başta Şanlıurfa
olmak üzere çevre il ve ilçelerden yaklaşık 7 bin mevsimlik işçi ilçeye geliyor. Çalıştıkları fabrikanın yanında kurdukları çadırda 3 ay "acılı" bir hayat yaşayan işçiler, günde 16 saat mesai yapıyor. Sabahın erken saatlerinde uyanan aile bireyleri, kahvaltı yaptıktan sonra biber tarlasının yolunu tutuyor. Burada topladıkları biberleri kamyonetlerle işleme tesislerine getiren işçiler, ardından ürünleri saplarından ayırıyor. Makinede çekilen biberleri kuruması için büyük alanlara seren işçiler, güneşin kavurucu sıcağı altında acılı ellerle gün boyu çalışmanın zorluğunu yaşıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen ve 40 yıldır mevsimlik işçi olarak ekmeğini kazanan 50 yaşındaki Hamdullah Çelik, birçok işte çalıştığını ancak en zorunun biber işçiliği olduğunu söyledi.