Okulların açıldığı ilk gün toplu taşıma ücretsiz

ADANA
Büyükşehir Belediyesi, okulların açılacağı ilk gün kent içi trafiğinde yoğunluğu azaltmak amacıyla öğrenciler ve velilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. Yaklaşık 500 bin öğrencinin ders başı yapacağı 17 Eylül Pazartesi günü Adana
Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve metro gün boyu a öğrencileri ve velileri bedava taşıyacak. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi okulların açıldığı ilk gün öğrenci ve velilerine belediye otobüsleri ve metronun ücretsiz hizmet vermesi yönündeki teklifini oy birliğiyle kabul etti. Buna göre planlama yapan, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü belediye otobüsleri ve metronun öğrenci ve velilerine ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Öte yandan aynı gün toplu taşıma hizmetinde kış tarifesine geçileceği, yaz tatili sonunda yolcu yoğunluğunun artacağı dikkate alınarak belediye otobüsleri ve metronun sefer sayılarının arttırılacağı bildirildi.