Reklam panosundaki ilanı gördü, işinin patronu oldu

HATAY'IN
Dörtyol ilçesinde, ilanını reklam
panosunda gördüğü girişimcilik kursuna katılarak sertifika alan ev hanımı 37 yaşındaki Gülay Arslan, lokum imalathanesi açarak işinin patronu oldu. Arslan, bir reklam panosunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) kadınlara yönelik girişimcilik kursu verileceği ilanını gördü. Yıllardır iş kurma hayaliyle yaşayan 2 çocuk annesi Arslan, KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılma kararı aldı. Gördüğü eğitim sonrası girişimcilik sertifikası almaya hak kazanan Arslan, lokum imalathanesi açarak işinin patronu oldu. Reklam panosundaki kurs ilanını tesadüfen gördüğünü ifade eden Arslan, "Hayalim kendi işimi kurmaktı. İlk reklamı gördüğümde eşime söyledim. Eşim pasta imalatı işinde çalışırdı ben de zaman zaman ona yardıma giderdim ve bu işi az çok biliyordum. Sonra lokum imalathanemi açtım ve eşimle 2 çocuğum da bana yardım ediyor, işlerimiz çok iyi" dedi. İşinde başarıyı yakalayıp diğer kadınlara istihdam sağlamak isteyen Arslan tüm kadınlara iş kurma ve iş yaşamına girmede cesaretli olmaları çağrısında bulundu. Arslan, "Artık kadınlarımız evde oturmasınlar, bu destekten faydalansınlar. Kadınlarımız girişimcilik kurslarına gitsinler, destekten faydalansınlar. Ben katıldığım ve destek aldığım için çok mutlu ve heyecanlıyım herkes bunu yapabilir, başaramayan kadın yoktur bence." diye konuştu.