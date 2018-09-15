Robot Futbol Takımı’nın 3. nesil futbolcularının üretimine başlanıyor

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mekanik, elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamaları Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı'nda geliştirilen Robot Futbol Takımı
NEUISlanders 3. nesil robotlarla geliştiriliyor. 2012 yılından itibaren RoboCup Robotlararası Dünya Futbol Kupası'nda yer alan ve bu yıl Haziran ayında Kanada'da Dünya Şampiyonu olan Robot Futbol Takımı'nın dizayn, elektronik tasarım ve gerekli simülasyonlarının yeni nesil robot teknolojisine göre geliştirildiği ve üretime hazır hale getirildiği belirtildi. YDÜ Robotik Laboratuvarı'nda mühendisler tarafından 2012 yılında geliştirilen ilk nesil robotlarla oluşan Robot Futbol Takımı NEUIslanders 2012 Meksika, 2013 Hollanda ve 2014 Brezilya'da düzenlenen yarışmalarda yer aldı. 2015 yılında 2. nesil robotlar ise 2015 Çin, 2016 Almanya, 2016 Hollanda, 2017 Japonya ve 2018 Kanada'da yapılan yarışmalarda kullanıldı. NEUIslanders Futbol Takımı 2. nesil robotlar ile 2016 yılında Hollanda'da Avrupa 3.sü ve 2018 yılında Kanada'da Dünya Şampiyonu olmayı başardı.