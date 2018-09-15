Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Silifkeli bilardoculardan büyük başarı

Silifkeli bilardoculardan büyük başarı

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Silifkeli bilardoculardan büyük başarı
TÜRKIYE Bilardo Federasyonu, "3 Top 3 Bant" il kontenjan turnuvası final grubu maçları ile sona erdi. 66 yarışmacının katıldığı turnuvada Silifke'den 13 sporcunun katılması dikkat çekti. Yarışmada 3'üncü olan Erdal Kumaş 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olan 3. Etap Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ayrıca turnuvada Silifkeli Fatih Topal da en centilmen sporcu seçildi. Silifke'nin bilardo sporunda adını duyurmak ve federasyonun ilçelere ilgisini çekmek için 13 kişilik bir bilardo sporu gurubu oluşturduklarını belirten Ali Turur, "Bu sayıyı 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silifkeli bilardoculardan büyük başarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN