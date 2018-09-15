Silifkeli bilardoculardan büyük başarı

TÜRKIYE
Bilardo Federasyonu, "3 Top 3 Bant" Mersin
il kontenjan turnuvası final grubu maçları ile sona erdi. 66 yarışmacının katıldığı turnuvada Silifke'den 13 sporcunun katılması dikkat çekti. Yarışmada 3'üncü olan Erdal Kumaş 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olan 3. Etap Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ayrıca turnuvada Silifkeli Fatih Topal da en centilmen sporcu seçildi. Silifke'nin bilardo sporunda adını duyurmak ve federasyonun ilçelere ilgisini çekmek için 13 kişilik bir bilardo sporu gurubu oluşturduklarını belirten Ali Turur, "Bu sayıyı 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.