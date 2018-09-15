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Şimşek 3 puana kilitlendi

Demirspor bugün konuk edeceği Hatayspor’u yenerek sahasında 3 puanla tanışmak istiyor. Saat 20.00’de 5 Ocak Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetecek

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Şimşek 3 puana kilitlendi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor bugün saat 20.00'de 5 Ocak Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Mavi şimşekler evindeki ilk galibiyeti alarak taraftarlarını mutluk etmek istiyor. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda futbolcuların hırslı olması gözlerden kaçmazken, teknik direktör Hakan Kutlu, "Muhteşem taraftarlarımıza bugün üç puan armağan edeceğiz. Bundan sonra seriye bağlayacağız" dedi.

PALUT: ZORLU BİR MÜCADELE OLACAK
Bu arada Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut da ligin güçlü ekipleri Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını belirterek, "Rakip kim olursa olsun, kazanmak için oynayacağız, bu bizim prensibimiz. Kolay bir mücadele olmayacak. Adana Demirspor, şampiyonluk hedefiyle kurulan, büyük bütçelerle kurulmuş, çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ancak biz de kendi oyunumuzu, karakterimizi sahaya koyacağız. İnşallah güzel bir mücadele olacak" diye konuştu.
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Şimşek 3 puana kilitlendi
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