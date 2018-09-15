Şimşek 3 puana kilitlendi

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por Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
bugün saat 20.00'de 5 Ocak Stadı
'nda Hatayspor
ile karşılaşacak. Mavi şimşekler evindeki ilk galibiyeti alarak taraftarlarını mutluk etmek istiyor.
Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda futbolcuların hırslı olması gözlerden kaçmazken, teknik direktör Hakan Kutlu, "Muhteşem taraftarlarımıza bugün üç puan armağan edeceğiz. Bundan sonra seriye bağlayacağız"
dedi. PALUT: ZORLU BİR MÜCADELE OLACAK B
u arada Hatayspor
Teknik Direktörü İlhan Palut
da ligin
güçlü ekipleri Adana Demirspor
ile karşılaşacaklarını
belirterek, "Rakip kim olursa olsun, kazanmak için oynayacağız, bu bizim prensibimiz. Kolay bir mücadele olmayacak. Adana Demirspor, şampiyonluk hedefiyle kurulan, büyük bütçelerle kurulmuş, çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ancak biz de kendi oyunumuzu, karakterimizi sahaya koyacağız. İnşallah güzel bir mücadele olacak"
diye konuştu.