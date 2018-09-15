Yatırımcılara altın tavsiyeler

İNŞAATIN
temelini oluşturan demir, beton, hafriyat gibi girdilerde döviz artışından kaynaklı ciddi bir yükseliş olduğunu belirten Adason Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kara, bu maliyet artışlarının sadece hemen teslim edilebilen bitmiş konutlara yansıtılmadığını, inşası devam eden ve yeni başlayacak projelerde fiyatların artmaya başladığını söyledi. Tüketicilerin bu gelişmenin etkisiyle bitmiş projelere yöneldiğini söyleyen Kara, stokların tükenmesiyle fiyat artışının daha da hızlanacağını ifade etti. Konutun yanı sıra arsa yatırımı için de cazip bir dönemde olduğumuzu vurgulayan Kara, yatırımcılara altın tavsiyelerde bulundu. Tüketicilerin konut seçerken prim potansiyeli yüksek, merkezi lokasyonlarda, ulaşımı kolay ve hayatın içinde yer alan projeleri tercih etmelerinin gerek oturum gerekse yatırım açısından büyük avantaj sağlayacağını belirten Kara, şöyle konuştu; "Bölgenin getirdiği ve getireceği fırsatların iyi analiz edilmesi çok önemli. Yatırım yapılması planlanan konutun bulunduğu bölgenin prim potansiyelinin iyi hesaplanması gerekiyor. Konutun fiyatının ve kira bedelinin sağlıklı bir şekilde araştırılarak yüksek kazanç sağlayacak doğru projenin seçilmesi hassas bir konu." Türkiye
'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen Kara, tüketicilere yönetmeliklere uygun şekilde, kaliteli malzeme ve işçilikle, köklü ve güvenilir firmalar tarafından inşa edilen, sosyal donatıları bulunan, enerji tasarruflu, yeşil projeleri tercih etmelerini önerdi.