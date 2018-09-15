Yumuktepe’den tarih fışkırıyor

9
bin yıldır kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılma özelliğiyle dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan Mersin
'deki Yumuktepe Höyüğü'nde, kazı çalışmaları devam ediyor. Birçok döneme ait kalıntıların bulunduğu Yumuktepe'de, 7 bin yıllık kömürleşmiş arpa, 5 bin yıllık çömlek ve sandık, kalın duvarlı evler gibi birçok tarih gün yüzüne çıkıyor. İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva ve ekibi Ekim ayının sonuna kadar devam edecek kazılarda, bu yılda önemli buluntular ortaya çıkarılması bekleniyor.