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Yumuktepe’den tarih fışkırıyor

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Yumuktepe’den tarih fışkırıyor
9 bin yıldır kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılma özelliğiyle dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan 'deki Yumuktepe Höyüğü'nde, kazı çalışmaları devam ediyor. Birçok döneme ait kalıntıların bulunduğu Yumuktepe'de, 7 bin yıllık kömürleşmiş arpa, 5 bin yıllık çömlek ve sandık, kalın duvarlı evler gibi birçok tarih gün yüzüne çıkıyor. İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva ve ekibi Ekim ayının sonuna kadar devam edecek kazılarda, bu yılda önemli buluntular ortaya çıkarılması bekleniyor.
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Yumuktepe’den tarih fışkırıyor
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