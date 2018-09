ZMO Şube Başkanı Karaoğlu evlendi

BUGÜN NELER OLDU

Mühendisleri Odası (ZMO) Mersin Şube Başkanı Mustafa Kemal Karaoğlu, yaşamını Tülay Kısa ile birleştirerek evliler kervanına katıldı. Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Sanayicileri ve İşadamları (TASİAD) Başkanı Yakup Ateş, ile çok sayıda davetli katıldı. Tülay-Mustafa Kemal Karaoğlu çiftinin nikahını Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can kıydı. Çiftin nikâh şahitliklerini ise MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Cengiz Gökçel, Merve Güllü, Vahap Seçer ve Behice Yıldırım yaptı. Başkan Can evlilik cüzdanını geline teslim ederken, bir ömür boyu mutluluklar diledi.