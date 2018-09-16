Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında, "dünyanın en büyük dondurma topu" rekor denemesi yapıldı. Festival, Müftülük Meydanı'ndan Valilik önüne kadar, protokol ve vatandaşlarca kortej yapılmasıyla başladı. Vinç yardımıyla kamyondan çıkarılan 2 tonluk külah dondurmanın rekoru tescillendi. Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz, açılışta yaptığı konuşmada, dondurmanın besin değeri yüksek bir gıda olduğunu söyledi. Dondurmanın Kahramanmaraş'ın bir simgesi olduğunu kaydeden Öz, şöyle konuştu: "Dondurma denince akla Kahramanmaraş geliyor. Dondurma, önemli istihdam sağlamakla birlikte, önemli bir ihracat ürünümüz. Marka ürün ve marka şehir her zaman kendisini tamamlamaktadır." TIR'LARLA DONDURMA İKRAMI
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç 'dondurma' denildiğinde dünyada ve Türkiye'de akla Kahramanmaraş'ın geldiğini ifade ederek, sektörün Kahramanmaraş'ta ve ülkede istihdam sağladığına değindi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival için bir ay önce dondurma tırının yola çıktığını belirtti. Ülke genelinde dondurma tırıyla dondurma ikram edildi. EN BÜYÜK DONDURMA REKORU
"DÜNYANIN en büyük dondurma topu" için, festivale katılan dondurma firmalarınca yapılan 2 ton ağırlığında, 171 santimetre çapında 'Dünyanın en büyük dondurma topu' rekoru denemesi yapıldı. Vinç yardımıyla kamyondan çıkarılan 2 tonluk külah dondurma, Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescillendi. Yapılan ölçümlerde dondurma topunun 2 bin kilogramağırlığında ve 171 santimetre çapında olduğu tespit edildi. PLAKET VERİLDİ
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, festivale katkıları ve Türkiye'nin bir çok ilinde ücretsiz dondurma dağıtan Yaşar Ice firmasının yönetim kurulu başkanı Yaşar Kambur'a katkılarından dolayı plaket vererek teşekkür etti.