Aile sağlığı merkezi açıldı

HATAY'IN
Reyhanlı ilçesinde hayırsever Hacı Murat Narlı'nın katkıları ile yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Törenine Hatay
Valisi Sayın Erdal Ata'nın yanı sıra Hatay Milletvekilleri Hüseyin Şanverdi ve İsmet Tokdemir, Hayırsever Hacı Murat Narlı, İlçe Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahettin Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çüter, kurum müdürleri, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Hatay Valisi Erdal Ata, "Bu güzel eseri Reyhanlı İlçemize kazandıran hayırsever Hacı Murat Narlı'ya teşekkür ediyorum. Kendisi çiftçilikle elde ettiği birikimlerini çocuklarına miras olarak bırakmayıp, Reyhanlı halkına sağlık hizmeti verecek Aile Sağlık Merkezini belediyemizin de katkıları ile birlikte ilçemize kazandırdı. Takdir edilecek bu yardımseverliğinin, emsal teşkil etmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. Vali Ata, "İlçemizde 39 tane farklı sektörde 1 milyon 716 bin liralık yatırım yapmaktayız. DSİ, karayolları, sağlık, eğitim vb gibi alanlarda yatırımlarımız devam etmektedir" dedi.