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Ev ilanıyla soydu

’da ev ilanı bahanesiyle özellikle kadınların cep telefonunu çaldığı belirlenen sanık gözaltına alınıp tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Ev ilanıyla soydu
ADANA'DA bisikletiyle sokak sokak gezip, 'satılık' ilanı asılan evleri takibe alan 42 yaşındaki Eşref Belge, özellikle sahibinin kadın olduğu evlere 'müşteri' gibi girip, odaları gezme bahanesiyle 4'ü kadın, 7 kişinin cep telefonunu çaldı. Polis, mağdurların hep aynı eşkale vermesi üzerine şüpheliyi yakaladı. Suçlamalar için 'iftira' savunmasını yapan Belge tutuklanırken, daha önceki bir olayda mahalle sakinlerince kovalanıp, otomobille takip edilmesine rağmen, bisikletiyle kaçmayı başardığına ait görüntüler de ortaya çıktı. Mağdurların, hep aynı eşkali vermesi üzerine polis, araştırması da söz konusu şahıs üzerine yoğunlaştırırken, çarpıcı detaylara da ulaştı. Buna göre hırsızın, bisikletiyle mahallelerde gezip, 'satılık' ilanı olan evleri gözüne kestirdiği, özellikle sahibi kadın olan dairelere kocası yokken 'müşteri' kılığında gidip, odaları inceleme bahanesiyle ev sahibini oyalayıp, cep telefonlarını çaldığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, Eşref Belge'yi Levent Mahallesi'nde bisikletiyle kendisine yeni bir hedef ararken kıskıvrak yakaladı.
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Ev ilanıyla soydu
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