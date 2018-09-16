Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Evindeki eşyaları dışarı atarak yolu trafiğe kapattı

Evindeki eşyaları dışarı atarak yolu trafiğe kapattı

’da alkollü bir kişi evindeki bazı eşyaları ve içki şişelerini dışarı atarak yolun yaya ve araç trafiğine kapanmasına neden oldu

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Evindeki eşyaları dışarı atarak yolu trafiğe kapattı
'da evindeki bazı eşyaları ve içki şişelerini dışarı atarak yolun trafiğe kapanmasına neden olan alkollü kişi, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi Eminağa Caddesi'nde Orhan K'nin (55) henüz belirlenemeyen bir nedenle üç katlı evinin çatısından yola eşya ve içki şişeleri attığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekip, alkollü olduğu görülen ve eşyaları dışarıya atmayı sürdüren Orhan K'yi ikna etmek için uğraştı. Bu kişinin bütün çabalara rağmen ikna olmaması üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ile sağlık ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Orhan K'nin attığı eşyalar nedeniyle yol yaya ve araç trafiğine kapandı. Elinde bıçakla çatıda bekleyen Orhan K, bir süre sonra polisler tarafından etkisiz hale getirilip aşağı indirildi. Alkolün etkisinde olduğu görülen bu kişi, ambulansla hastaneye götürüldü. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evindeki eşyaları dışarı atarak yolu trafiğe kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN