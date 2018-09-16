Gaziantepli ayakkabıcıların gözü dünya pazarında

TÜRKİYE'NİN
önde gelen ayakkabı markalarına fason üretimin gerçekleştirildiği Gaziantep
'teki sektör temsilcileri, kendi markalarıyla dünya pazarlarına açılmayı hedefliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi ve ticaret merkezi konumundaki Gaziantep'te onlarca yıldır önemli geçim kaynakları arasında yer alan ayakkabıcılık sektörü, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. TİM İLE HAREKET EDİYORLAR
Geçtiğimiz yıllarda babadan kalma geleneksel yöntemleri fabrikasyon üretime geçerek sektörü geliştiren Gaziantepli ayakkabıcılar, şimdilerde ise fason üretimdeki başarılarını kendi markalarını oluşturarak taçlandırmanın hesabını yapıyor. Bu kapsamda oda yönetiminin girişimiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile koordineli hareket eden Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, hedef pazarların belirlenmesinin ardından Gaziantep markasıyla kendi markalarını oluşturacak. Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, "Gaziantep olarak şu anda iç piyasadaki markalara Türkiye'nin en güzel ayakkabılarını yapıp satıyoruz. Ama Gaziantep olarak bir markamız yok. Bunun için de TİM ile yol haritamızı belirledik. Bu kapsamda yurt dışındaki ticaret merkezinde bir kaç tane hedef ülke belirliyoruz. Bunun ardından da ofis açıp ve Gaziantep markası adıyla dünya markası oluşturmak için gayret edeceğiz" dedi.