İnşaatta zam yok

BUGÜN NELER OLDU

İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa, konut almayı düşünenlerin acele etmesi gerektiğini belirterek, kentte son bir yıldır fiyatların aynı seviyede seyrettiğini söyledi. Konut almayı düşünen vatandaşa çağrıda bulunan İbrahim Apa, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullardan kaynaklı artışların yanı sıra, demir başta olmak üzere inşaat maliyetlerine son 1 yıl içerisinde ciddi oranlarda zam yapıldı. Ancak buna karşın, konut satış fiyatları aynı seviyesini koruyor. İnşaat şirketleri, maliyet artışlarını henüz sattıkları dairelere yansıtmadı" dedi.Konut üretiminin aynı şekilde devam etmesi için olağanüstü bir çaba gösterdiklerini belirten Apa, "İnşaat sektörü her zaman üretmekten yana ve elini taşın altına koyan bir sektör olmaya devam etmeyi istemektedir. Gerek konut satıcıları, gerekse ev almayı planlayan vatandaşa yönelik, bazı düzenlemeler yapılmasında yarar var. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, tapu harcı indirimi, KDV indirimi aynen devam etmeli. Konut kredilerinde devlet desteği somut adımlar atılarak, hayata geçirilmeli. Piyasaları canlı tutmak adına, konut kredisi faizi, gelir vergisinden düşebilmeli" diye konuştu.İbrahim Apa, Türkiye'de bitmiş konut stokunun 700 bin olduğunu, bunun 100 bin adetinin İstanbul'da, geri kalan 600 bin adetinin ise Anadolu'da bulunduğunu belirterek, "Başlatılan kampanya Anadolu'ya hitap etmeli. Bu konutların da satışı desteklenmeli. Bu açıdan biz Anadolu'daki müteahhitler fedakarlığı kendimiz yapıp, konut satışlarına destek olmak istiyoruz. Konut almayı düşünen vatandaşımız ise, acele davranarak, alımını şimdi yapmalı. Yakın bir zamanda maliyetlerin artması kaçınılmaz hale gelecektir" şeklinde konuştu.