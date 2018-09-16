Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İntihar etmek için inşaata çıktı, tahta parçalarını polislere attı

İntihar etmek için inşaata çıktı, tahta parçalarını polislere attı

Giriş Tarihi: 16.9.2018
İntihar etmek için inşaata çıktı, tahta parçalarını polislere attı
ADANA'DA intihar etmek için 3 katlı inşaata çıkan Yalçın K. (17), kendisini ikna etmek isteyen polislerin üzerine tahta ve inşaat malzemeleri fırlattı. Ailesiyle kavga ettiği için inşaata çıktığı ve alkollü olduğu öne sürülen genç, "Beni nezarete atın" dedikten sonra inerek polise teslim oldu. Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki 3 katlı inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle kavga eden Yalçın K., alkol alıp, inşaata çıktı. Çevredeki vatandaşların fark ettiği genç, kendini aşağı atacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, Yalçın K.'yı ikna etmek için kendisiyle konuşmaya başladı. Aşağıdan kendisine seslenen polislerin uzaklaşmasını isteyen genç, bir yandan da eline geçirdiği inşaat malzemelerini aşağıya fırlattı. Güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapatan polis, itfaiyeden de yardım istedi. Polislerin inşaata yaklaştığını fark ettiğinde bir kez daha tahta ve inşat malzemeleri atan genç, ailesiyle kavga ettiğini belirtti. Yalçın K., Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan genç, daha sonra ailesine teslim edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İntihar etmek için inşaata çıktı, tahta parçalarını polislere attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN