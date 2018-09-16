ÖTV’den yararlandılar araç filolarını yenilediler

Adana
Merkez Otogar'da 1993 yılından beri durağın başkanlığını yapan Mehmet Ali Demir, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için ÖTV'den yararlanıp 46 tane aracı yenilediklerini belirterek, "Bizim için önemli olan müşteri memnuniyetidir" dedi. "ŞİKAYET HATTINI ARASINLAR"
25 yıldır durağın başkanlığını yaptığını ifade eden Demir, taksilerinde gece tarifesini kaldırdıklarını kaydederek, "Tıraşsız, tek tip elbise kurallarına uymayan, tanıtım kartını takmayan sürücülerimizi sefere çıkarmıyoruz. Araçlarımız her gün detaylı bir şekilde temizleniyor. Ayrıca şikayet hattı oluşturduk. Müşterilerimiz bu hattan bizi arayıp şikayetlerini iletebilirler. Her aracımızda gazete bulunduruyoruz. Parası eksik olan müşterilerimizi kesinlikle mağdur etmiyoruz. 7/24 görev yapıyoruz" diye konuştu. Müşterilerine en iyi hizmeti vermek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Demir, "Bizim en büyük sıkıntı birkaç yerde olan sağa dönüş ışıklarının fazlalaştırılmasını istiyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde olan bu uygulamanın Adana'mızda da görmek istiyoruz. Emniyet yetkililerin bu sorunu çözeceğine inanıyoruz" diye konuştu.