Vali Coşkun, huzurevinde kitap okuma etkinliğine katıldı

HÜKÜMETİN 100 günlük eylem planı çerçevesinde Osmaniye
'de "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinin Değerlendirilmesi" programı ve "Okul Destek Projesi" kapsamında 'Çocuklarımız yaşlılara kitap okuyor' etkinliği düzenlendi. Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ve Sosyal Ekonomik Destek alan ailelerin çocukları, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri ve Suriyeli çocuklar katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, etkinlik kapsamında kurumun desteklediği Suriyeli ve Türk çocukların sosyal uyum ve farkındalık adına il kütüphanesine kayıtlarının yapıldığını, ardından kütüphane tanıtılarak, etkili kitap okuma ve bilinçli bilgisayar kullanımı üzerine bilgi verildiğini söyledi.