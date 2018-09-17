GAZİANTEP
Havalimanı'nın yolcu kapasitesini yıllık 10 milyona çıkaracak yeni terminal binasının inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3 ay önce temeli atılan projeyle havalimanının ihtiyacı cevap vermeyen mevcut terminal binasının yanına 67 bin metrekare alana sahip yeni bir terminal binası, apron ve katlı otopark yapılıyor. HIZLA DEVAM EDİYOR
Hizmete açılışından bugüne kadar yolcu sayısı bakımından gelişme göstermesine rağmen terminal binası ve diğer sistemler bakımında istenilen yatırım sağlanamayınca ciddi sorunların yaşandığı Gaziantep Havalimanı
'nın kangren haline gelen bu sorunu çözecek olan yeni terminal binası ve otoparkın inşaatı hızla devam ediyor. Sanayi ve ticarette büyük gelişmeler gösteren kentte yapımı yılan hikâyesine dönen terminal binası AK Parti
'nin iktidara gelmesiyle hız kazanarak 2006 yılında hizmete girdi. Mevcut iç ve dış hatlar Terminal binası hizmete girdiği günden bugüne kadar yolcu hizmetleri bakımından istenilen kolaylığı sağlayamadığı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün girişimleriyle uluslararası nitelikle yeni bir terminal binası, katlı otopark ve ek binaların yapılması için çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz aylarda yüklenici firmaya teslim edilerek temeli Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla törenle atıldı. MEVCUT BİNA DIŞ HAT OLACAK
2003 yılında 223 bin kişinin seyahat ettiği Gaziantep Havalimanı'nda yıllık yolcu sayısı 2017 yılında 2 milyon 630 bine ulaşınca mevcut terminal binasının yetersiz kalması üzerine yapılan girişimler sonucu Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan proje ile 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasının ihalesi yapılmıştı. 283 milyon liraya mal olacak projedeki terminal binası 67 bin metrekare alana sahip. Projede yeni yapılacak terminalin iç hat, mevcut binanın ise dış hat olarak kullanılacak.