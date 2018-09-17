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5 yıldızlı statta ilk amatör maç

Giriş Tarihi: 17.9.2018
5 yıldızlı statta ilk amatör maç
, Süper Amatör Lig'in ikinci haftasında Ormanspor'u ağırladı. 5 yıldızlı Mersin Arena'da oynanan ilk amatör maç olarak tarihe geçen karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Kadın taraftarının da desteği ile oyuna hızlı bir başlangıç yapan kırmızılacivertli ekip Tayfun Çelik (2), Oğuzcan Yorulmuş golleriyle sonuca gitti. Amaçlarının Mersin İdmanyurdu'nu hak ettiği noktaya getirmek olduğunu belirten kırmızı lacivertlilerin teknik direktörü Burhan Baygın, "İyi oynadık, kazandık ve puanımızı 6'ya yükselttik. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. İnançlı ve genç bir ekiple çıktığımız bu yolun sonu mutluluk. Mersinliler bize inansın, bize güvensin" dedi.
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5 yıldızlı statta ilk amatör maç
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