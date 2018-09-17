Akademisyenler Türkiye ve İran ilişkilerini irdeledi

YAKIN Doğu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ögretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Işıksal ve Uluslararası İlişkiler bölümü doktora öğrencisi Öğr. Görevlisi Didem Aydındağ tarafından kaleme alınan (De) Securitization of Islam in Turkey konulu makale, SSCI indeksli Revista de Cercetare si Interventile Sociala dergisinde yayımlandı. Makalede genel hatlarıyla Türkiyeİran
ilişkilerine dönemsel bir bakış açısı sunuldu. Türkiye'nin İran'la olan ilişkilerinin güvenlik boyutunun ekonomik, siyasi ve toplumsal sektörlerde ki yansımalarının incelendiğini makalede İran'ın güvenlik dışılaştırılmasının Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve askeri güvenlik sektörlerine olan etkisi irdelendi.