Kadınların açık hava zumba keyfi

Mersin
Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarında sona gelinen Mezitli Sahil Bandı'nda açık havada düzenlenen zumba etkinliğinden renkli görüntüler yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ve Salsapark Dans Spor Kulübü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen, etkinlikle Mezitli Sahili renkli görüntülere sahne oldu. Yabancı ve Türkçe hareketli müzikler eşliğinde sahilde kurulan sahnede dans edenler, Salsapark Dans Spor Kulübü eğitmenlerinin yaptıkları hareketleri tekrar ederek, müziğin ritmine kendilerini bıraktı ve eğlence dolu bir gün geçirdi.