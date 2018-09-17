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Karnaval ateşinin tarihi belli oldu

7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı tarihi belli oldu. 3-7 Nisan’da yapılacak etkinlik için hazırlıklar şimdiden başladı

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Karnaval ateşinin tarihi belli oldu
YURTİÇİNDEN ve yurtdışından on binlerce kişiyi 'dostluk ve sevgi' çatısı altında buluşturan Nisan'da 'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 7.'si 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi de yüzbinlerin katılımıyla 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olarak dünyanın sayılı karnavalları arasına girmeyi başaran Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak. Önümüzdeki yıl karnavala katılanları ayrıca sürprizler de bekliyor olacak.
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Karnaval ateşinin tarihi belli oldu
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