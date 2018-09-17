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Melih ABİ: Kanalizasyon şebekesi var ama hala aktif değil

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Melih ABİ: Kanalizasyon şebekesi var ama hala aktif değil
Çeşmeli'den Mehmet Yılmaz Kısacık Plaj Caddesi, Liparis 3 Sitesi civarında oturuyor.
İki yıl önce kıyı boyunca kanalizasyon boruları döşendiğini ama bunca zamana rağmen aktif hale getirilmediğinden yakındı.
'Arıtmalar çalışıyor olsa da kokudan geçilmiyor' diyor okurumuz.
İş yarım kalmasın.
Başladınız bitirin bari.
Hem temiz bir deniz olsun, hem de pis kokular olmasın.

Kasis yapılması şart tehlike kapıda
TARSUS'UN Kırklarsırtı mahallesinden şikayet var.
Erdal Kurt, "8 yolun birleştiği Dörtyolağzında trafik işareti yok. Burada zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.
2652 sokak ve çevreden gelen 8 yolun birleştiği yerde kazalar eksik olmuyor.
Bu yoldan geçen öğrenciler var.
Allah korusun bir kaza olabilir.
Ayrıca bu yolda motorsikletliler ölüm yarışı yapıyor" diyor.
Polis burada 15 gün pusuya yatmalı.
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Melih ABİ: Kanalizasyon şebekesi var ama hala aktif değil
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