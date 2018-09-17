Sağlıkçılardan çevre temizliği

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'TE özel bir hastanenin doktor, hemşireler ve personelleri Dünya Çöp Toplama Günü nedeniyle hastanedeki steril ortamdan çıkarak çevre temizliği yaparak, çöp topladı. Hastane içerisindeki steril ortamlarından çıkan sağlıkçılar, önlüklerini çıkarıp, ellerinde eldiven ve çöp poşetleri ile birlikte hastane çevresinde bulunan sokakları temizledi. Doktorlar öncülüğündeki hastane personeli yaklaşık 1 saat içerisinde yaklaşık 9 poşet çöp topladılar. Hastane çalışanları, çevrenin temiz tutulmasının geleceğe yönelik yapılacak en iyi yatırım olduğunu da dikkat çekti. Hastanenin Başhekimi Sadrettin Haksal, "Temiz toplumun ancak temiz bir birey ve çevre ile oluşabileceği düşüncesindeyiz. Bu nedenle biz de 15 Eylül Dünya Çöp Toplama günü etkinliği düzenleyerek bu kampanyaya destek vermek istedik. Bu çerçevede ben, bütün hekim arkadaşlarımız ve diğer çalışanlarımız hastanemiz etrafını temizlemeyi planladık ve bunu da burada gerçekleştirdik" dedi