ADANA
deplasmanından puansız dönen Hatayspor'da teknik sorumlu Murat Sönmez oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı. Penaltıdan yedikleri gole kadar sahada iyi işler yaptıklarını aktaran Sönmez, "Penaltı kararı yanlıştı. Oyunu kırılma noktasıydı bu penaltı. Ön tarafı fazla tutunca ortada ve geride pozisyonlar vermeye başladık. Adana Demirspor da oyunu 3-0'a getirdi. Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Hatay için iyi bir sonuç değil ama oyun olarak ümit verici. Futbol olarak değil ama sonuç olarak kötü bir gidişatımız var" dedi.