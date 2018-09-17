Üretimi teşvik için fiyatlar erken açıklansın

GÜNEYDOĞU Un Sanayicileri Federasyonu (GUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, Türkiye
'de çeşitli nedenlerden dolayı buğday üretiminin düşük olmasından dolayı ciddi sorunlar yaşadıklarını, bunların başında da arazilerin bölünmesi ve buğday taban fiyatlarının geç açıklanmasının geldiği belirterek, fiyatların hasat öncesi değil ekimden önce açıklanmasının üretimi teşvik edeceğini söyledi. Türkiye buğday üretiminin 19-20 milyon ton civarında olduğunu, bunun 13 milyon tonunun unlu mamullerde kullanıldığını belirten Özmen, "Rekoltenin kalan kısmından 3 milyon tonu durum buğdayı, 2 milyon tonu yem sanayisinde, 1,3 milyon tonu ise tohumluk olarak kullanılıyor. Dünya un ticaretinin yüzde 35'ini de Türkiye yapıyor" dedi.