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Yayla dönüşü kaza: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Yayla dönüşü kaza: 5 yaralı
'IN Dörtyol ilçesinde, yayladan dönen otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Amanos dağları eteğinde bulunan Topaktaş Yaylası'ndan dönen Mustafa Güz'ün kullandığı 31 PB 192 plakalı otomobil, Çökek Yaylası mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Yayla dönüşü kaza: 5 yaralı
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