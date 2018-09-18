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Caddede tehlikeli yolculuk

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Caddede tehlikeli yolculuk
ADANA'DA motosiklete tutunarak okula giden patenli öğrenci görenleri şaşırttı. Okulların açıldığı ilk günde trafikte de yoğunluk yaşandı. Çantasını sırtına asıp paten ile okula giden bir öğrenci de dikkat çekti. Öğrenci bir süre 'da trafiğin en işlek olduğu Atatürk Caddesi'nde patenle ilerledi. Patenli öğrenci daha sonra önünde giden motosiklete tutundu. Öğrenci, tehlikeye aldırmadan motosiklete tutunarak uzun süre yoluna devam etti. Patenli öğrenciye gören sürücüler ise şaşkın gözlerle onu izledi.
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Caddede tehlikeli yolculuk
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