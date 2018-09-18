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Erdemli ormancılarına ‘vefa’ yemeği düzenlendi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Erdemli ormancılarına ‘vefa’ yemeği düzenlendi
MERSİN'İN Erdemli ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli ve tayini olan işçilere işletme müdürlüğü bahçesinde vefa yemeği düzenlendi. İşletme Müdürü İsmail Çelik "Ormancılar nereye giderlerse gitsinler büyük ailedir. Çünkü onlar birer alev savaşçılarıdır. Yüreği vatan için çarpan ormancılarımızın da nöbet değişimine ihtiyacı vardır. Kurumumuza şimdiye kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Yemek sonunda emekli ve tayini olan yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket verildi.
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Erdemli ormancılarına ‘vefa’ yemeği düzenlendi
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