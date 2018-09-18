Fırsatçılara göz açtırılmıyor

Doları bahane ederek fiyat yükselten ve piyasaya sürmeyip stoklayan spekülatörlere karşı sıkı takip tüm hızıyla sürüyor. Adana
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri market, bakkal ve semt pazarlarına kadar yüzlerce firmayı mercek altına aldı. Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, "Haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara göz yumulmayacak. Piyasa şartlarının dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanmaktadır" dedi. Döviz kurunun artışından önceki durumu da baz aldıklarını ifade eden Müdür Ekiz, "Ekiplerimiz döviz kurunun artışının başladığı ve tavan yaptığı dönemdeki fiyatları inceliyor. Bunlar arasında farklılıkları sorguluyoruz. Fahiş fiyatta artış olduğu zaman hemen tutanak tutuluyor ve Ticaret Bakanlığı'na iletiyoruz. Bakanlık bünyesi içindeki Reklam Kurulu da bunun değerlendirmesini yapıyor" diye konuştu. ETİKETLER DE DENETLENİYOR
Bunun yanı sıra sahadaki ekiplerin fiyat etiketi denetimlerini de aralıksız yaptığını vurgulayan Ekiz, "Denetim yapılan yerlerde ürünlerin üzerinde etiketler tek tek inceleniyor. Etiket bulunmayan her ürün için 274 lira idari para cezası kesiliyor. Stokçuluk yapıp vatandaşa ihanet edenlere kesinlikle yasalar çerçevesinde mücadele edeceğiz" dedi.