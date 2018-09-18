“Gaziantep için kazandık”

SPOR Toto 1. Lig'in 5. haftasında Altınordu'yu 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep
'in teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu bir rakip karşısında önemli bir iç saha galibiyeti aldıklarını ifade etti. Koşukavak, rakiplerinin oyun pratiği gelişmiş bir takım olduğunu söyledi. Koşukavak, "İlk yarı bizi zaman zaman çok hırpaladılar. Ön alandaki baskılarımızı kırdılar. Topa da hakim olamadık" dedi. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle topa sahip olmaya başladıklarını anlatan Koşukavak, "İç saha maçlarında topa sahip olamazsanız rakibi geriye yaslayamazsınız ve oyun rakibin kontrolüne geçer. İkinci yarı itibarıyla zaman zaman oyunu dinlendiremediğimiz zamanlar oldu ama başarılı olduk. İç sahada kazanmamız gerekiyordu. Gaziantep halkı için de bu önemliydi" dedi.