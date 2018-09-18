Gaziantep’te bakırcılık kadınlara emanet

GAZİANTEP
Bakırcılık ve Sedefçilik Odası ve İŞKUR tarafından düzenlenen kursta kadınlar bakırcılık mesleğini öğreniyor. Günlük 40 lira yevmiye alan kadınlar ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. Gaziantep
'te el sanatlarından bakırcılığın yaşatılması için açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadın elinin değdiği bakırcılık, düzenlenen kurslarla nesilden nesle aktarılacak. Gaziantep Bakırcılık ve Sedefçilik Odası ve İŞKUR tarafından düzenlenen kurslar kapsamında 2012'den bu yana 500'ün üzerinde kadın bakırcılığı öğrendi. Günlük 40 lira yevmiye alan kadınlar ev ekonomisine de bu sayede katkıda bulunuyor. Türkiye'de tek örnek olarak yüzde 58 istihdam hedeflediklerini kaydeden Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, " Bizim sektörde, nakış bölümü için kadınları değerlendiriyoruz" dedi.