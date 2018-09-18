Gaziantep’te toplu nikah coşkusu

GAZİANTEPLİ
50 çift Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kır düğünüyle dünyaevine girdi. Erikçe Ormanı içindeki Mutfak Sanatları Merkezi bahçesinde düzenlenen törende, 50 çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı. Tören sonrasında verilen konserde gönüllerince eğlenen yeni evlilere beyaz eşya hediye edildi. ŞAHİTLERİN HEYECANI
Kır düğünüyle evlenen genç çiftlerin şahitliğini AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep
Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ile Başkan Şahin'in eşi İzzet Şahin yaptı. PARA HARCATMADI
Büyükşehir Belediyesi, çiftlerin gelinlik, damatlık ve düğün masraflarını üstenirken ayrıca çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ile altın hediye etti. Nikahın kıyılmasını ardından çiftlere protokol tarafından altın takıldı. Aileleriyle birlikte mutluluklarını paylaşarak toplu pasta kesen çiftler konser eşliğinde gönüllerince eğlendi.