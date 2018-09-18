Hırsızları yakalayan polise teşekkür ettiler

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evlerinden 35 bin Euro ve 5 bin TL'si çalınan çift, hırsızlık şüphelisinin yakalanmasını sağlayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar'ı ziyaret etti. 19 Ağustos günü Siteler mahallesinde N.Ş. ve F.Ş.'nin evlerine giren hırsız, 35 bin Euro ile 5 bin TL'yi alarak kaçtı. Olayın ardından şüpheli kişiyi yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlı F.K.'yı 26 bin Euro ve 24 bin 300 TL ile birlikte yakaladı. Para mağdur aileye teslim edilirken, gözaltına alınıp işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan F.K. cezaevine gönderildi. Olayın aydınlatılması nedeni ile duydukların memnuniyeti dile getiren N.Ş. ve F.Ş., İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar'ı ziyaret edip gösterdikleri özverili çalışma nedeni ile emniyet mensuplarına teşekkür etti.