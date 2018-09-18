Kupa heyecanı

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ürkiye Tenis Federasyonu'nun 10 bin TL ödüllü Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana
Şubesi Kategori-2 Tenis Turnuvası sona erdi. Tenis severlere muhteşem bir hafta sonu yaşatan usta raketlere kupaları törenle verildi. Tekler ve çiftlerde farklı yaş kategorilerinde gerçekleşen turnuvaya Adana, Ankara, Antalya
, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Malatya'dan186 sporcu katıldı. Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) yapılan turnuva, Murat Aslantaş'ın başhakemliğinde gerçekleşti. Çekişmeli maçların yaşandığı turnuva final maçlarının ardından gerçekleşen kupa töreni ile son buldu. Şampiyon senyör tenisçilere ve finalist sporculara kupaları TSYD Adana Şubesi Başkanı Kurtul Çakın, yönetim kurulu üyeleri Hasan Hüseyin Türk, Hakan Köker, Ergun Kara ve İrfan İşisağ, TSYD Adana Şube Müdürü Mehmet Önal,ile ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin ve Necati Erdem tarafından verildi. BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTI
Kupa töreninde konuşan TSYD Başkanı Kurtul Çakın, derneklerine, Adana'da sporun her alanında güçlü kalemler olan spor yazarı ve gazetecilerinin üye olduğunu hatırlattı. Kurtul Çakın, TSYD'nin Adana'da ilk kez senyör tenis turnuvasında yer aldığını, bu birlikteliğin Adana ve Türkiye tenisi adına sürmesini arzu ettiklerini söyledi. Çakın, ATDSK'da son yıllarda yapılan yatırımların Türk tenisi adına çok önemli olduğunu da vurgulayarak, bu yatırımlarda emeği geçen Başkan Ali Refah Keskin ve yönetimini kutladı. 10 GÜNDE 350 MAÇ
TSYD'ye ve bu derneğin üyelerine spora katkıları ve tenise gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de, tenise gönül vermiş herkese kulüp kapılarının açık olduğunu söyledi. Başkan Keskin, "Her iki turnuvada 10 günde 350 maç oynanmıştır" dedi. Konuşmaların ardından şampiyon ve ikincilik elde eden tenisçilere kupaları verildi. Turnuvaya ev sahipliği yapan ATDSK'dan 7 sporcu şampiyonluk, 8 sporcu da ikincilik kupası aldı.